Spiaggiata di Ferragosto al Bagno degli Americani

Torna la spiaggiata al Bagno degli Americani di Tirrenia, anche quest’anno libera e aperta ai bagnanti fin dal tramonto, con la schitarrata al chiaro di luna e la spaghettata di mezzanotte. Sarà una festa, una serata di musica e voglia di cantare sotto le stelle, aspettando Ferragosto in riva al mare. Ci aspettano le cover rock e blues, con qualche sprazzo di jazz alla vecchia maniera, del Cypre’s trio di Francesca Cipressini, Andrea Borrini e Riccardo Pardini, che intratterrà il pubblico dall’aperitivo all’ammazzacaffè. Lo show proseguirà in spiaggia con la musica anni ‘70-‘80-‘90-2000 di Jsaw Andrea Pilloni dj. In programma anche una jam session, con performance live aperta a musicisti e appassionati (si può partecipare con la propria chitarra, non sono previste iscrizioni).

L'ingresso agli eventi è libero. Le birre e le bevute si potranno portare anche da casa. Per l’aperitivo, la cena e il dopocena, saranno aperti il ristorante on the beach (che proporrà anche gli spaghetti a mezzanotte) e il Bam Beach Bar, con 'Bamburger' e cocktail.