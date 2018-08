Ferragosto nel pisano: tutti gli eventi imperdibili

Ferragosto a Modena, 10 idee per chi resta in città e in provincia

„Sagre a base di coniglio fritto, tortellini, trippa e tanto altro, ma anche giochi e intrattenimento per tutta la famiglia in spiaggia.

Ecco gli eventi più saporiti e divertenti per questo Ferragosto:

Ad animare la giornata di Ferragosto a Serrazzano, frazione del comune di Pomarance, la Festa paesana. Durante l'evento sarà possibile pranzare e cenare con i deliziosi tortellini, lasagne, agnello pomarancino, trippa e arrotolata di maiale.

La sera divertimento buona musica con i Blue River.

Il 15 agosto, a Campo, frazione del comune di San Giuliano Terme, si terrà la 22ª edizione della Sagra degli Schiaffoni, un tipo di pasta fatta a mano che per l'appuntamento verrà accompagnata dal sugo di funghi, al pesto o al ragù.

Oltre questa specialità ci sarà anche carne alla griglia, frittura di pesce e zuppa campigiana, non mancherà lo stoccafisso, il cinghiale e la trippa. ad addocire il palato i frati, tipiche ciambelle dolci.

Gli stand gastronomici apriranno dalle 19.30. A seguire, musica dal vivo e balli nella nuova pista recentemente allestita.

Oltre al buon cibo a fare da protagonista della seratà sarà la musica di Enzo Real Band.