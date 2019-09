Ferrari Day a Cascina

Al via il Ferrari Day. L'appuntamento è per domenica 22 settembre a Cascina, lungo Corso Matteotti, a partire dalle ore 9. Una manifestazione unica nel suo genere e di grande attrattiva, organizzata dal Comune in collaborazione con Scuderia Ferrari Club di Cascina.

Il programma prevede anche prove di abilità tecnica a squadre che si cimenteranno nel pit stop, ovvero il cambio gomme, eseguito proprio su una Ferrari di F1. La prova è aperta a tutti coloro che si uniranno per creare una squadra di 'meccanici' cercando di eseguire l'operazione di sostituzione delle quattro ruote nel minor tempo possibile con le stesse modalità previste ai box durante le gare. E come se non bastasse, in Corso Matteotti, saranno approntati due simulatori di guida dove chiunque potrà testare la propria capacità di controllare un'auto da corsa.

Faranno da cornice all'evento un'esposizione di vetture Ferrari stradali e vetture d'epoca che potranno essere ammirate in un tour sulle strade del Comune per poi cimentarsi, nel pomeriggio, in una prova di abilità in uno spazio chiuso. Saranno inoltre anche esposte delle opere eseguite dagli studenti dell'istituto d'arte di Cascina.

Il programma della giornata