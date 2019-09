Parco40: festa a Migliarino per i 40 anni del Parco

Una tre giorni ricca di eventi per il quarantennale del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, organizzata dal Comune di Vecchiano, con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Ente Parco MSRM: è quella che si svolgerà a Migliarino, nell'Antico Borgo di Viale dei Pini, da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Molto fitto e denso il programma degli appuntamenti, disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it: si parte venerdì 27 settembre alle 16 presso i Magazzini Lisabetta Salviati di Migliarino con l'evento dal titolo #GenerazioneParco: Natura, Sviluppo e Futuro che vedrà dapprima la proiezione del documentario di Alessandro Tofanelli, “Nel volo del colore”, a seguire una tavola rotonda con i presidenti dei Parchi: Giovanni Maffei Cardellini (Parco MSRM) e Lucia Venturi (Parco della Maremma), i sindaci di Vecchiano, Massimiliano Angori e di San Vincenzo, Alessandro Bandini. Coordinerà la giornalista Barbara Baroni.

Sabato 28 settembre alle 9.30 'La via dei pescatori, alla scoperta delle tradizioni di Bocca di Serchio'. Ritrovo al circolino 1912, spostamento in pullman per la visita alla Casina dei Pescatori. Animazione, storia e racconti a cura di: associazione fruitori di Bocca di Serchio, associazione pescatori di Bocca di Serchio, Umberto Micheletti, fratelli Giorgi, soccorso alluvionale SWRTT. Alle 13.30 pranzo in loco con menu a partire da 10 euro. Alle 14.30 festa del volontariato a cura della consulta comunale del volontariato con banchetti delle associazioni del territorio e di artigianato, laboratori e giochi per bambini da 0 a 100 anni. Alle 15.30 'In cammino nel Parco fino alle lame di Fiumaccio': previste soste culturali e musicali a cura delle associazioni Selva Regia e Filarmonica Senofonte Prato. Alle 20 food&music

Domenica 29 settembre alle 9.30 'Puliamo il mondo': ritrovo presso il circolo Acli muniti di guanti e abbigliamento comodo, iniziativa promossa da Legambiente e Comune di Vecchiano. Alle 13.30 pranzo in loco e alle 14.30 gara di pesca da 0 a 100 anni con ritrovo al laghetto da Pinuccia, per iscrizioni SPSD 'Vasca Azzurra Tubertini' 366188903. Alle 15.30 'Alla macchia', passeggiata nella pineta di Migliarino a cura di Marcello Marinelli e Wwf AltaToscana Onlus. Infine alle 17.30 'Passi poetici', tramonto a Bocca di Serchio con suggestioni sonore e culturali in silent a cura di Attiesse e Teatri della Resistenza (evento su prenotazione al numero 39112235239).

Durante tutti e tre i giorni ai Magazzini Lisabetta Salviati la mostra fotografica con le immagini di Alessandro Tofanelli, Alessio Quaglierini, Fabrizio Sbrana. Cibo e musica a cura del Circolino 1912 (prenotazioni al 3756115029), alimentari Il Buffardello (prenotazioni al 3405304231) e dalla ProLoco di Vecchiano

Con il contributo di Regione Toscana, UniCoop Firenze, Cesvot, Consorzio 1 Toscana Nord, Fattoria Centurione Scotto-Castellina Marittima, CTT Compagnia Toscana Trasporti, Geofor, Pro Loco Vecchiano.