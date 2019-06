Festa degli amici cucciolotti – PLASTIC BUSTER al Porto di Pisa

Il Comune di Pisa invita a partecipare alla Festa degli amici cucciolotti – PLASTIC BUSTER che si terrà domenica 9 giugno presso il Porto Turistico di Marina di Pisa, dalle ore 10.30 alle ore 18.00.

Plastic Buster (Acchiappa plastica) è un progetto internazionale di ricerca, coordinato dall’Università di Siena, per valutare le conseguenze prodotte sugli animali marini dalla dispersione di plastiche in mare e studiare soluzioni concrete. Durante la giornata si potrà salire a bordo dell'imbarcazione – laboratorio 'Ghitui' per scoprire cosa sono le microplastiche e cosa si può fare per salvare i delfini, le balene e gli altri animali marini.