La 9ª Festa provinciale delle ACLI pisane si terrà al Circolo Acli 'L.Tellini' di San Prospero (Cascina) ed affronterà il tema: 'ANIMARE LA CITTA’. Le Acli nelle periferie del lavoro e della convivenza'.

Il programma

Giovedì 4 luglio ore 21:30 'Animare la città con gli occhi... della musica': si esibirà il Coro e l’Orchestra dell’Ass.Culturale S.Francesco- Acli Arte & Spettacolo Musiche di: C.Gounod 'Messa breve n.7 in Do'; G.Puccini: 'Requiem per coro, organo e viola obbligata'; W.A.Mozart 'sinfonia in Sol minore n.40 K.550';

Venerdì 5 luglio ore 21:30 'Animare la città con gli occhi… dei bambini', spettacolo per grandi e piccini con mago Rufus

Sabato 6 luglio ore 21:30 'Animare la città con gli occhi… della strada', spettacolo di vernacolo con: 'La ‘ompagnia del Trebbio'

La festa si concluderà domenica 7 luglio, ore 21:30, con 'Animare la città con gli occhi… di Giorgio La Pira', dibattito dal titolo 'UNA CITTA’, UN POSTO PER TUTTI'. Rifletteranno sull’idea di città oggi ancora attuale prospettata dall’allora sindaco fiorentino: l’on. Rosy Bindi, Massimiliano Angori presidente della Provincia e sindaco di Vecchiano, Leonardo Cosentini assessore del Comune di Cascina, don Antonio Cecconi assistente spirituale Acli Pisa, modera Paolo Martinelli presidente Acli Pisa.

Tutte le sere stand gastronomico a partire dalle ore 20.