'Festa dell'albero, le radici dell'accoglienza'

Torna la 'Festa dell'albero', che quest'anno Legambiente dedicherà al tema de 'Le radici dell'accoglienza', tema oggi più che mai centrale nella nostra azione politica per ricostruire insieme ad altri soggetti del territorio e a tutti i cittadini di qualsiasi origine, credo, genere, comunità più coese e prive di pregiudizi e paure verso il diverso e l'esterno.

Le vere paure da combattere sono infatti il dissesto che sempre più distrugge i nostri territori, è la morsa di smog che attanaglia le città, è l'incapacità di adottare politiche concrete per contrastare i cambiamenti climatici. Tutti temi che non chiamano in causa 'prima gli italiani', ma che fanno appello ad una cittadinanza globale che non ha confini e richiede l'impegno attivo di tutto noi.

Un discorso complesso, ma che noi possiamo rappresentare in un gesto simbolico molto semplice: piantare un albero, mettere radici forti che fanno dell'accoglienza e della solidarietà una parte importante della nostra comune identità, per ribadire che per tutelare un territorio dobbiamo piantare e non togliere, costruire e non distruggere, con il contributo di tutti.

Quest'anno Legambiente Pisa celebrerà questa bellissima festa domenica 25 novembre presso Il Boschetto alle ore 10.30 nel parco urbano in via Largo Balbo (zona San Marco).

Per l'occasione saranno organizzate delle visite guidate per far conoscere gli ospiti vegetali del boschetto, ma non verranno piantati alberi, bensì verranno regalate a fine giornata delle plantuline del Boschetto in dei vasi a chi vorrà portarsi via una pianta da mettere a dimora a casa sua o in qualche giardino.

Dalle 12.30 fino alle 13.30 si terrà anche un pranzo conviviale a buffet, per il quale i partecipanti alla festa sono pregati di portare almeno un piatto salato/dolce da condividere.