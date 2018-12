Festa dell'Amaretto a Santa Croce sull'Arno

Torna l’8 dicembre la tradizionale Festa dell’amaretto di Santa Croce sull’Arno. La mostra mercato, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Santa Croce sull’Arno, il Ccn e le associazioni no profit del territorio, si terrà negli spazi del Museo della Conceria, in un’edizione rinnovata e ricca di sorprese, grazie alla partecipazione di Galasso Eventi

L’amaretto, prodotto d’eccellenza del territorio, sarà esaltato con workshop, incontri con special guest, contest, degustazioni dei prodotti dei mastri pasticceri e attività per i più piccoli.

All'interno del Museo della Conceria, il pubblico potrà passare una giornata all'insegna del divertimento e della buona tavola. Amaretto lounge è il bar food, per degustare specialità alla mandorla in occasione del brunch e dell’aperitivo e assistere agli eventi, alle premiazioni e alle presentazioni di libri.

Nell’area 'Degustazioni & Shopping' sarà possibile incontrare gli amarettai di Santa Croce, i negozi del centro Ccn per gli acquisti natalizi e tante associazioni no profit. Lo spazio Slow Food Convivium Zona del Cuoio, aperto fino alle ore 19.30, proporrà assaggi di 'Filosofia Slow' con prodotti di Presidio dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 15.30.

L'evento partirà alle ore 11 nel 'Kinder Garten' con lo show cooking dello chef Stefano Pinciaroli e i piccoli chef in gara per il premio Amaretto Kid. In programma alle ore 17 la presentazione del libro 'Un totem da favola', di Rosanna Gaddi, a cura di Libreria Colibrì. La scrittrice sarà accompagnata dall'illustratrice e fumettista MaPe, che condurrà un laboratorio di disegno per bambini.

Alle ore 11, nell’'Area lounge', il magazine Reality festeggerà '20 anni di storie raccontate (1998-2018)', con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità e la presentazione del nuovo numero.

Dalle ore 12 alle ore 15 gli chef prepareranno l’'Almond Brunch', un pranzo a tema a base di specialità alla mandorla. In calendario alle ore 15 la novità dell'edizione 2018: il premio 'Amaretto Kid'. Alle ore 15.30 sarà la volta dell’'Amaretto d'Antan', riservato ai cittadini di Santa Croce, con una giuria tecnica composta dai rappresentanti della condotta locale di slow food.

In programma alle ore 16 la presentazione del nuovo brand 'Amarettai Santa Croce' e, a seguire, la degustazione ufficiale di Amaretti degli Amarettai, a cura di Slow Food, che presenterà 'L'Amaretto in Cucina' con degustazione spiegata di Risotto al bleu di pecora e Amaretto di Santa Croce, eseguito con cottura a vista e assaggio.

Alle ore 17, infine, l’atteso momento della premiazione dell’'Amaretto d'oro', la storica gara tra gli Amarettai di Santa Croce, con la partecipazione dello special guest Roberto Farnesi. Seguirà la presentazione del libro 'Manuale di Pasticceria Professionale', a cura dello chef Marco Nebbiai, professore dell'Istituto Alberghiero.

La giornata si chiuderà con un mini-corso di degustazione e abbinamento 'Spirits & Amaretti', alle ore 18.30 e con l’aperitivo con dj set, previsto alle ore 19.

