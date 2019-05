Festa delle autoproduzioni solidali

Sabato 25 maggio dalle 9:00 alle 20:00 a Pisa in Piazza Santa Caterina la festa della Autoriproduzioni solidali.

La festa intende consolidare e promuovere forme di produzione che mettano al centro le capacità degli individui mostrando a tutti le possibili modalità di gestione fondate sulla cooperazione tra liberi e uguali e sostiene una distribuzione che privilegi gli scambi locali in un contesto di relazioni non dominate dalla logica del profitto ma dalla consapevolezza che la ricchezza si misura con il benessere e la qualità della vita di chi ci circonda.

Programma

9:00 Apertura Stand

Area Musica e spettacoli

– 10:00 Daniele Dubbini musica con handpan

– 11:00 Balli popolari dalla Grecia con il gruppo Athena di Pisa

– 12: 00 spettacolo comico itinerante su Mondeggi

Laboratori (dalle 10:00 alle 12.30)

- Formiche Amiche laboratorio per bimbi

- Laboratorio di rilegatoria libri a cura di eigenLab

- Suna e Pablo Laboratorio di storie per grandi e piccini

- Massaggi Esseni con Paolo Di Natale

- Autocostruzione Forni solari con Nicola Ulivieri

- Storie Lette & Animate a cura dell’ Associazione il Gabbiano e circolo LaAV di Pisa

-Spazio gioco per bimbi da 0-3 anni con la Ludoteca 'Il piccolo mondo di Anna'

- Bolle di sapone e truccabimbi colorato

Area Dibattito

10.30: Storie di autoproduzione etica e agroecologia: Presentazione di Maurizio su progetti di permacoltura a Cuba e utilizzo di erbe officinali nella sanità cubana

Intervengono:

Mondeggi Bene Comune, Fattoria senza padroni

Genuino Clandestino nodo fiorentino

Fuorimercato rete nazionale

12.30 Pranzo popolare con buffet di prodotti locali, pizza Pirata e birra Autoprodotta

Area Musica e spettacoli

14.00 Valentina e Pamela canzoni & fisarmonica

16:00 Pulcinella e la non violenza: spettacolo di burattini di Claudio Fantozzi

17:00 Maria Piscopo : musica dal vivo e workshop di danze tradizionali del sud

Laboratori:

- 'Costruiamo un luna park in piazza' con le Formiche Amiche

- Massaggi Esseni terapeutici e rilassanti a cura di Paolo di Natale

- Laboratorio di rilegatoria a cura di Eigelab

- Madreterra: workshop di Danza del Ventre Sacra e i suoi significati a cura di Elvira BellyDance Todaro

- La Bici delle Storie a cura dell’ Associazione il Gabbiano e circolo LaAV di Pisa

- Trattamenti Ireka di benessere

- Spazio gioco per bimbi da 0-3 anni con la Ludoteca

- 'Il Piccolo Mondo di Anna'

- Bolle di sapone e truccabimbi colorato

16.30 Merenda Bimbi (e non solo..)

Area Dibattito

15:30 Presentazione del Centro Autogestito Lesbo

'Lesvos Solidarity - Pikpa': una realtà da raccontare

17:30 Tavola rotonda fra le varie realtà su 'Costruire cultura attraverso pratiche di autoproduzioni solidali'

18:30 Aperitivo a buffet con prodotti locali e solidali



19:00 Grande evento musicale finale a cura di Musica Meridiana e Progetto Sanacore