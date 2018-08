50° Festa del Bignè di Orentano

Arriva al suo momento clou l'Agosto Orentanese 2018, con l'Ente Carnevale dei Bambini di Orentano che la sera del 19 agosto celebrerà la 50° Festa del Bignè.

E' infatti prevista, come da tradizione, la sfilata del 'megadolce', quest'anno dedicata al modello 'Primavera' della Vespa Piaggio. Il programma prevede il ritrovo alle ore 19 delle Vespe ad Orentano, poi dalle 21 spettacolo musicale con 'Acqua azzurra Band' in Piazza Matteotti. Presente come ogni anno il Complesso Folk La Ranocchia. Alle ore 23 tombola di beneficenza con premi fino a 1.500 euro.

A seguire poi il momento più atteso della sfilata, con il passaggio del monumento fatto di bignè, solitamente delle dimensioni di 12 metri di lunghezza, 4 di larghezza e 6 di altezza. Sarà poi possibile mangiare i buonissimi bignè e gustare il dolce realizzato dai maestri pasticceri orentanesi.

La festa

Per Orentano è una festa che arriva da lontano: dal 1968 viene organizzata questa particolare sagra che ha come momento principale la sfilata di un maxi dolce, raffigurante un elemento simbolico della cultura italiana. Il primo 'dolcione' della storia orentanese risale al 1987. Questa attrazione consiste in una struttura, costruita su un pianale mobile, guarnita con 25mila bignè e circa 25 metri quadri di pan di spagna farcito alla crema. Dopo la sfilata nella strada principale del paese, il maxi dolce viene distribuito gratuitamente agli intervenuti.

Il lavoro preparatorio per la realizzazione della struttura impegna un team di volontari che si adoperano con impegno e competenza per circa tre mesi.