Festa brasiliana a Cenaia

Il cuore del Brasile batterà per un weekend nel Comune di Crespina Lorenzana. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio i colori, i sapori e i suoni brasiliani animeranno infatti l’area feste di Cenaia. Venerdì 5 luglio agosto si balla con la musica di 'Os Painhos con Itaiata de Sà'. Itaiata de Sà è il percussionista brasiliano storico dei Negrita ed ha lavorato con Roy Paci, 99 Posse e Piero Pelù. Il gruppo gira tutta Europa suonando un repertorio eclettico di musica dal nord al sud del Brasile, dal samba al forrò, e non solo.

Sabato 6 luglio ancora ritmi 'brasileiri' con il concerto di 'Pegada brasileira', gruppo che propone vari generi di musica, dal samba al reggaeton. A chiudere la rassegna, domenica 7, sarà uno spettacolo con musiche brasiliane, animato dalla 'capoeira', la danza che più di ogni altra racconta la storia del Brasile.



Non mancherà una ricca offerta gastronomica, con specialità brasiliane, cocktail fruttati e molto altro. L’apertura del bar è prevista per le ore 18 e la cena inizierà dalle 19,30. Nel menù alcuni dei piatti brasiliani più conosciuti al mondo, come la 'fagiolata' e il baccalà alla Baiana, oltre a grigliate e piatti vegetariani.

Gli spettacoli inizieranno alle 21,30 e saranno animati dalle coreografie delle ballerine brasiliane.

La prima edizione della Festa brasiliana 'Confusão Brasileira' è organizzata dalla associazione ASC Lorenzana, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana.

Per informazioni: asclorenzana@gmail.com – tel. 3803018019 – 3391141693.