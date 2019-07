Festa del cacciatore a Lustignano

Anche quest'anno Lustignano, piccolo borgo nel cuore delle Colline Metallifere, ospiterà l'evento che vuole esaltare i sapori a base di cacciagione.

Il 27 e 28 luglio nella frazione del comune di Pomarance, si terrà la L'8ª edizione della Festa del Cacciatore.

Il protagonista dei menù sarà il capriolo ma non manchernno i piatti a base di cinghiale e altri animali selvatici. Da gustare anche altre specialità come tortelli, tagliatelle e polenta in umido. Gli stand gastronomici apriranno alle 19

Come ogni anno non mancherà l'animazione per grandi e piccini con le serate danzanti ad ingresso gratuito e l'area divertimento per bambini con gonfiabili.

Per info: 3804105159