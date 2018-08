Festa del Cacciatore a Perignano

Dal 10 al 15 e dal 17 al 19 di agosto a Perignano, frazione del comune di Casciana Terme-Lari, ad animare l'estate ci penserà la 28ª edizione della Festa del Cacciatore.

Tra le specialità a base di cacciagione da poter gustare segnaliamo i paccheri al sugo di pernice e tartufo, medaglioni ai funghi porcini.

Non mancheranno inoltre bistecche e fiorentine di oltre un kg, gallettini arrosto, arista con pisellini primavera, arrosti misti di maiale e piatti freddi. Per chiudere in bellezza, infine, ci saranno i frati caldi.

Gli stand gastronomici, allestiti presso lo spazio aperto della Festa dell'Unità, situato sulla via Livornese Ovest, resteranno aperti tutte le sere a cena dalle 20.

Il giorno di Ferragosto sarà possibile anche pranzare. Durante l'appuntamento musica live e balli. L'organizzazione è a cura della Federcaccia sezione comunale di Lari.