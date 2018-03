'Festa Dèi Camminanti' a Vicopisano

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile si svolgerà la nuova edizione della 'Festa Dèi Camminanti', prevalentemente a Vicopisano, Monte Pisano, fulcro della manifestazione.

Escursioni a piedi, spettacoli e laboratori di teatro, musica, danza, libri, arte e convivialità per grandi e piccini, conferenze, merende, visite culturali. Il tutto sarà fatto a piedi, all'aperto. Tutto per dire che 'a piedi la terra è divina'.

Per diffondere e promuovere la cultura del camminare, dell'andare lento, della cura di sé e delle relazioni con gli altri e con la natura. Per promuovere il paesaggio come connubio armonico di uomo e natura.

Camminare è importante per incrociare e intrecciare il mondo a piedi: il mondo degli uomini, quello della natura e forse, perché no, anche quello degli Dèi.

Le escursioni a piedi sono guidate da esperti e guide ambientali e coprono l'intero Monte Pisano, anzi sforando nei territori circostante (anche la Valdera e il lungarno da Pisa a Vicopisano).

Gli spettacoli e le attività sono localizzate lungo i numerosi cammini a piedi e in luoghi strategici nel paese. Le escursioni si danno appuntamento o si intrecciano in luoghi dove sono previste attività artistiche o ricreative (per es. una merenda o uno spettacolo) che creano comunanza e convivialità. C'è in parallelo un programma specifico per bambini e laboratori per adulti stanziali o itineranti.

L'evento si rivolge a tutti, in particolare ad adulti camminatori a diversi livelli di pratica e allenamento, ma anche famiglie, bambini, appassionati di arte e spettacoli.

La festa, gratuita, è un progetto dell’Associazione Dèi Camminanti di Vicopisano, si svolge con il patrocinio e il contributo del Comune di Vicopisano e della Regione Toscana.