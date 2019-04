Festa dei Camminati a Vicopisano

Ottava edizione della Festa Dèi Camminanti, in programma a Vicopisano e sul Monte Pisano dal 5 al 7 aprile.

70 eventi, 4 mostre, mercatino di primavera, street food e pocket lunch per i cammini, momenti conviviali: tutto in 3 giorni (info e prenotazioni: www.camminanti.it, info@camminanti.it).

"Un grande lavoro, come al solito _ ha detto il Vicesindaco Ferrucci _ dell’Associazione Dèi Camminanti per una festa particolare, in un anno difficile a causa dei due incendi, un’edizione ricca di iniziative e al contempo di riflessione, di resistenza, di passaggio e di rinascita. Da poche centinaia di persone delle prime edizioni siamo passati alle migliaia di persone da tutta Italia delle ultime, stavolta c’è ancora più bisogno della vicinanza di tutti, questa Festa è ancora più importante”.

”Ci eravamo dati un’impostazione per quanto riguarda lo sviluppo turistico - ha concluso il Sindaco Taglioli - basta vedere la realizzazione delle piste ciclabili, le feste Dèi Camminanti che si sono succedute insieme a tante altre iniziative e quanto è vissuto il Monte: visitatori, camminatori, migliaia di podisti e di ciclisti, numerose associazioni convivono in questa splendida realtà e hanno per essa amore e cura. Non abbiamo dubbi, anche vista la grande attenzione e l’enorme solidarietà: ci vorrà tempo, ma il Monte rinascerà.

È importante che ci sia una forte partecipazione alla Festa, per dimostrare di tenere ancora di più al Monte, sentendosi sempre più comunità”.