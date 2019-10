La Parrocchia di San Giovanni alla Vena, con il patrocinio del Comune, organizza l'undicesima edizione della Festa della Castagna in Piazza della Repubblica. Un appuntamento atteso da tutta la comunità e sempre molto partecipato: buon cibo, delizie a base di castagne, concerti e spettacoli.

La Festa inizierà sabato 12 ottobre alle 16 con l'apertura degli stand gastronomici, alle 19.30 grigliata sotto le stelle. Alle 21.30 spettacolo musicale con gli I-POP, l'unico Pop Latin Dance Show d'Italia.

Domenica 13 ottobre, alle 9.30, apertura del mercatino di arti e mestieri e alle 12.30 pranzo in Piazza della Repubblica. Per tutto il pomeriggio la regina sarà la castagna, in tutte le sue squisite "sfumature".

La Festa continuerà anche nel weekend successivo. Sabato 19 ottobre, alle 9.30, tornerà il mercatino di arti e mestieri. Alle 19.30 bis della grigliata sotto le stelle (gradita la prenotazione) e alle 22.00 musica dal vivo con il dj Riccardo Cioni. Domenica 20 ottobre, alle 9.30, riaprirà il mercatino di arti e mestieri. Alle 12.30 pranzo in Piazza e apertura degli stand gastronomici. Dalle 15.00 possibilità di voli turistici in elicottero, per ammirare il territorio dall'alto. Alle 16 esibizione di danza a cura di Premiere Progetto Danza di Calcinaia. Per la cena di sabato 12 e sabato 19 è possibile prenotare inviando un semplice sms ai numeri 335/6179542 e 335/8014755 per essere ricontattati.