A Santo Stefano a Macerata, Cascina, dal 31 maggio al 2 giugno, e dal 6 al 9 giugno si svolgerà la 35ª Festa Chiesanovese e Sagra dell'Anguilla.

L'appuntamento che celebra il gustoso pesce e sarà accompagnato da spettacoli di teatro in vernacolo, cabaret, ballo in piazza. Tutti i giorni saranno inoltre in funzione il mercatino e il luna park.

Lo stand gastronomico dove gustare le specialità locali apre tutte le sere alle ore 19:30.