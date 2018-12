Festa degli auguri di Natale del Kiwanis club Pisa

Il Kiwanis Club di Pisa, nato nel 1998 e parte della Organizzazione Internazionale dei Club Kiwanis che dal 1915 –prima in USA e poi diffusasi in tutto il mondo– si occupa di servizio a favore dei bambini e della comunità, organizza una festa di auguri di Natale il prossimo 19 dicembre nella cornice della storica Stazione Leopolda dalle ore 20.

La cena è aperta a tutti, tramite prenotazione contattando il segretario del club Nicola Lenza al 3358093998 entro il 14 dicembre, ad un costo di 45€; una parte di questa quota sarà devoluta a favore del progetto 'bambini e cavalli' che si adopererà per far comprendere agli studenti di scuole primarie (classi quarte) e secondarie (classi prime) di Pisa le dinamiche sociali che i cavalli instaurano fra loro ed il modo di trasformarle in azioni di socialità e prevenzione nei confronti di possibili cyberbulli.

Alla cena sarà presente, oltre ai vertici del Club, il dottor Alessandro Gennai, Presidente del Consiglio Comunale di Pisa.