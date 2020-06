Festa dei Parchi 2020 a San Rossore

Sabato 6 e domenica 7 giugno l'Ente Parco, il Centro visite di San Rossore, il maneggio Equitiamo e San Rossore in carrozza, grazie al contributo della Regione Toscana, propongono tre visite guidate gratuite e trasferimenti gratuiti alla Tenuta con trenino e battello. Info e prenotazioni al numero 050530101 e via mail a giuliacentrovisite@gmail.com.

Con 'Navigare tra storia e natura' si parte dallo Scalo Roncioni a bordo del battello fluviale. Un'affascinante crociera sul fiume Arno fino a Cascine Nuove farà scoprire la bellezza di Pisa e di San Rossore visti da una diversa prospettiva. Dopo essere attraccati, i partecipanti passeggeranno nei boschi e nelle pinete (2 ore di camminata) condotti da una guida ambientale. Il Ristorante Poldino fornirà, compreso nella visita, il pranzo o la merenda al sacco; rientro sempre in battello dalla Tenuta allo Scalo Roncioni. Due orari, sia sabato sia domenica: partenza alle 10 e ritorno alle 14, oppure partenza alle 15 e ritorno alle 18.30; fino ad esaurimento posti.

Con 'Naturalmente San Rossore' si arriva alla Tenuta a bordo del trenino turistico che parte dal parcheggio di via Pietrasantina e che porterà i partecipanti alla Sterpaia dove ad aspettarli ci sarà una carrozza trainata dai bellissimi cavalli TPR allevati a San Rossore. Dopo la passeggiata con il calesse nei boschi pranzo al sacco anche in questo caso fornito dal Ristorante Poldino e compreso nella visita. Nel pomeriggio rientro al parcheggio con il trenino. Due orari, sia sabato sia domenica: partenza alle 8.30 e ritorno alle 14.30, oppure partenza alle 11.30 e ritorno alle 17.30; fino ad esaurimento posti.

Con la 'Gaia Fattoria' il maneggio Equitiamo propone una visita guidata a piedi tra i pascoli, le strutture e i punti di interesse naturalistico della zona della Sterpaia. Dopo essere arrivati con il trenino e dopo un'introduzione sulla storia e le caratteristiche di San Rossore, i partecipanti vedranno i cavalli e i ponies curati dal maneggio, scopriranno la 'Città dei Conigli' con i cunicoli e le tane dei piccoli animali, visiteranno l'allevamento di cavalli ed asini dell'incremento ippico e infine i bovini per conoscere le tre razze allevate nel Parco: chianina, maremmana e mucco pisano. Durante la passeggiata sarà possibile scorgere anche daini e cinghiali. Due gli orari, sia sabato sia domenica: partenza con il trenino alle 9.30 con ritorno alle 15.30, oppure dalle 11.30 alle 17.30; fino ad esaurimento posti. A ogni partecipante sarà fornito un pranzo al sacco grazie al Ristorante Poldino e il maneggio regalerà una piccola piantina come simbolo di un ritrovato contatto con la natura.

Oltre alle visite guidate organizzate, sabato e domenica, quando la Tenuta è accessibile solo a piedi o in bici, sarà disponibile un servizio transfer gratuito sia in battello sia in trenino fino ad esaurimento posti, con partenza rispettivamente dallo Scalo Roncioni sul lungarno e dal parcheggio di via Pietrasantina. Orari battello: andata ore 10 e 15, ritorno ore 14 e 18.30. Orari trenino: partenze ore 8.30, 9.30, 10.30, 11.30; ritorno dopo 6 ore rispettivamente alle 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.