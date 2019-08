'Festa del pane' a Sant'Ermete

Per il sesto anno consecutivo a Sant'Ermete si tiene la 'Festa del pane': 4 giorni di socialità, buon cibo, musica e divertimento dal 29 agosto al 1 settembre, con incontri e dibattiti sulle attività del comitato di quartiere.

Giovedì 29 agosto

– dalle 19 alle 23.30 musica a tutto bordone con Gigione 360

– alle 22 spettacolo di fuoco con Niccolò Sansevieri pronto ad incantare e stupire

Venerdì 30 agosto

– alle 17 'La lotta per la casa in Italia e in Europa', un incontro e racconto delle esperienze italiane ed europee di lotta per la casa.

– alle 21 Karaoke

Sabato 31 agosto

– alle 16:30 Consiglio di Quartiere

– alle 22, Night Fisher in concerto, l’amata band pisana torna sul nostro palco pronta a farvi ballare e cantare per tutta la serata

Domenica 1 settembre

– alle 16 Torneo di briscola. Se volete segnarvi e partecipare contattate la pagina Facebook e saranno fatte le coppie

– alle 21 Tombolone della pagnotta…un’estrazione…un’occasione per portare via tutto il banco!

– alle 22 Illusioni e Magia con il Mago Dennis Manzi & Company

Tutti i giorni ci saranno attività pomeridiane per grandi e piccini, sarà attiva la zona bar e dalle 19:30 in poi si potrà mangiare l’ottimo cibo preparato dal gruppo cucina più rodato che mai: zuppa, panzanella, fritto misto, grigliata, crostini…e tutto quello che volete, anche per celiaci.