Presso il parco delle sughere in Via del Ghinghero 2, Località Quattro Strade, a Bientina (PI) da Mercoledi' 14 agosto a domenica 18 agosto ci sara' la terza Festa del Pesce organizzata dalla Misericordia di Bientina, la festa sarà, come sempre, un mix di cibo e di musica, quindi un momento di allegria e aggregazione per tutti i presenti.

L'apertura dello Stand gastronomico è previsto per le ore 19,30. Cinque le serate in musica con le migliori orchestre ed il loro repertorio. Dalle ore 21,00 via con il Liscio. Ingresso gratuito.