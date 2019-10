Festa dell'anziano 2019

Torna anche per quest’anno, nel Comune di Santa Maria a Monte l’appuntamento con la festa “Non è l’età”, per la Giornata dell’anziano. L’evento è in programma per domenica 27 ottobre, alle ore 16,30, presso il Teatro Comunale.

Una festa dedicata agli anziani e promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali ed Abitative, sotto la direzione artistica de “I pensieri di Bo’”.

Dopo il saluto di benvenuto da parte delle autorità, la festa continuerà con l’intrattenimento artistico musicale e teatrale. Proseguirà poi al Palazzo Comunale dove sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

Inoltre, per chi lo desiderasse, verrà messo a disposizione anche il servizio di trasporto gratuito effettuato dall’associazione Auser. Per prenotarlo, rivolgersi al numero 0587/749113 dalle ore 9 alle ore 12 oppure alla Segreteria del Teatro 371/1272850 dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 13.