Festa della Rocca a Ripafratta

Visite ai beni storici del territorio, escursioni sul Monte Pisano, rafting in Serchio, tiro con l’arco, orienteering, biciclettate e camminate, mostre fotografiche e street food con i sapori tipici toscani: sono solo alcuni degli eventi della 7° "Festa della Rocca e del suo territorio", che si terrà a Ripafratta (PI) l'8 e 9 giugno prossimi.

Un’edizione che batte ogni record in quanto a numero di iniziative e organizzazione messa in campo, e che conferma la Festa come l’evento principale per la scoperta del territorio di confine tra Pisa e Lucca, a cavallo tra Valdiserchio e Monte Pisano.

Visite guidate tutto il giorno alla Rocca (percorso esterno), al borgo di Ripafratta e alla torre campanaria, 6 diverse escursioni (a Rupecava, al castello di Nozzano, alle Torri di avvistamento pisane, a Castel Passerino, da Vecchiano a Ripafratta e da Vicopisano a Ripafratta), passeggiate e orienteering per ragazzi, una camminata lungo il fosso dei Mulini e una visita ai corsi d'acqua di Ripafratta, accompagnata dall'affascinante mostra "Il Paese delle acque". E poi i sapori slow di Tuscan Street Food a pranzo e a cena, la birra artigianale, il gelato naturale e i concerti rock & blues entrambe le sere. E per chi ama la notte, visite guidate e rafting anche in notturna.

Alcune iniziative richiedono una prenotazione. Il programma completo si trova su www.salviamolarocca.it/festa mentre per info e iscrizioni si può scrivere a festa@salviamolarocca.it.

