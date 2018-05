Festa della Rocca di Ripafratta

Il borgo di Ripafratta si anima anche nel 2018 con la 'Festa della Rocca e del suo territorio', in programma sabato 9 e domenica 10 giugno: due giorni di visite guidate alla scoperta dei monumenti e del paesaggio di questo affascinante lembo di terra tra Pisa e Lucca.

Sono previste visite alla Rocca di San Paolino (percorso esterno) in collaborazione con il Gruppo Archeologico Vecchianese, alle torri di avvistamento, al borgo storico (con la pieve, il molino mediceo, l'attracco sotterraneo del fosso dei mulini) e alla torre campanaria medievale.

Nei due giorni verranno inoltre organizzate escursioni guidate sul Monte Pisano alla scoperta del connubio fra ambiente e storia che caratterizza questa parte di Toscana come poche altre.

E poi le iniziative dedicate ai più piccoli: escursione nei boschi sopra Ripafratta (per famiglie, ragazzi+ genitori) alla scoperta di flora e fauna e delle tracce della storia, organizzata da WWF Alta Toscana e WWF Young; la presenza della Filarmonica Sangiulianese che farà provare gli strumenti ai ragazzi; la gara di orienteering curata dal CAI.

Torna anche quest'anno la possibilità di scoprire il territorio facendo slow rafting o kayak in Serchio, grazie a Aguaraja ASD, una delle attività più apprezzate e partecipate delle scorse edizioni, così come il tiro con l'arco storico a cura del gruppo storico Arcieri della Rocca di San Paolino.

Nelle due serate sono anche previste suggestive iniziative in notturna: visite al borgo alla scoperta di leggende e misteri di Ripafratta, rafting in notturna, visite alla torre campanaria illuminata dalle fiaccole con l'esibizione dell'Alma Pisarum Choir.

Durante la Festa, per pranzo e cena, sarà presente un ristoro con piatti semplici e adatti anche ai vegetariani, curato dai volontari della parrocchia di Ripafratta.

A chiudere entrambe le giornate, sia il sabato che la domenica sera, il gran finale: i concerti gratuiti 'Rock for the Rocca', nel cortile di Villa Danielli Stefanini, in partnership con Garage Radio, che trasmetterà la diretta. Si esibiranno David 'Mancio' Mancini, BBB, Groove Street, Cypre's Trio.

Gallery