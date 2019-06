Il 18,19 e 20 giugno, alle ore 21,30, al Teatro Rossi Aperto, la Compagnia del TRA porterà in scena Festa di matrimonio della figlia del presidente, uno spettacolo liberamente tratto da Teatro para minutos, un testo del drammaturgo spagnolo Juan Majorga.

La regia è di Daniela Scarpari.



In una giostra di politici leccapiedi, venditori ambulanti di lusso, parenti solitari ed inservienti, una riflessione sulla convenzione sociale più importante: il matrimonio.



Per Juan Mayorga la filosofia e l'arte hanno il compito di svelare una realtà non più evidente e, come il teatro, non possono slegarsi dalla politica.

Gli strumenti utilizzati da Majorga sono la potenza delle parole e il linguaggio, affidati allo spettatore e alla sua immaginazione.



Per prenotazioni:

giulia_rametta@hotmail.com