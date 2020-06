Festa Europea della Musica 2020 - I filarmonici

In occasione della ventiseiesima edizione della Festa Europea della Musica (#Fdm2020), che si celebra il 21 giugno, la Società Filarmonica Pisana, con il patrocinio del Comune di Pisa e del MIBAC (Ministero dei Beni e le Attività Culturali), presenta una incisione dell'Orchestra da Camera "I Filarmonici" registrata in una data simbolo per la citta di Pisa, il 17 giugno alle 18:00, nel giorno di San Ranieri, Santo Patrono della Città.

Con tale l'incisione, l’orchestra da camera “I Filarmonici” intende onorare la Festa Europea della Musica, alla quale la Società Filarmonica Pisana ha partecipato negli ultimi cinque anni, in locations cittadine diverse, con l’Orchestra degli Allievi e dei Docenti della Scuola di Musica e con il Coro di Voci Bianche.

Nell'impossibilità quest' anno di organizzare un evento che vedesse la partecipazione di tanti elementi, il Direttore della Scuola di Musica, Carlo Franceschi ha proposto ai docenti della scuola, accompagnati da alcuni musicisti che abitualmente collaborano con l'Associazione, di festeggiare ugualmente la ricorrenza, con l'esecuzione di alcune tra le più belle e indimenticabili melodie di Ennio Morricone.

I Filarmonici - FDM2020

E' nato così l' ensemble cameristico "I Filarmonici" diretto dal Maestro Carlo Franceschi a cui si è affiancata nell'esecuzione dei brani la soprano Alessandra Rossi, docente di canto della Filarmonica.

Gli arrangiamenti dei brani sono stati curati da Anna Ulivieri, flautista e insegnante della scuola

Il concerto è stato poi nella parte finale impreziosito dall'esecuzione dell'Adagio in Re b maggiore per clarinetto e quartetto d'archi di Wagner-Baermann, con clarinetto solista il maestro Franceschi.

Durante la registrazione abbiamo rievuto la visita dell'Assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani, che ha portato i saluti del Sindaco e inteso così festeggiare con noi la ricorrenza.



La registrazione sul nostro canale YouTube la potete ascoltare qui:



https://www.youtube.com/playlist?list=PL41bw8dMVhHZ_rU3taeaiJx84MJxea22V&fbclid=IwAR2HgcGW-QRdgC4lLzvUQftn0UOA6JSs-9VdS2xZyFl1QP8gRTBXfoAtWoE





Programma Festa Europea della Musica 2020

Ennio Morricone C'era una volta il West

da "C'era una volta il West" di Sergio Leone



Ennio Morricone Tema d'amore

da “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore



Wagner-Baermann Adagio in RE b magg.

per clarinetto e quartetto d’archi

clarinetto Carlo Franceschi



Orchestra da Camera "I Filarmonici"



Violino I: Maria Angelica Vitali

Violino II: Irene Moncini

Viola: Mirko Masi

Violoncello: Leonardo Maffei

Contrabbasso: Nino Gambino

Flauto traverso: Anna Ulivieri

Clarinetto: Marcello Leoni

Corno: Luigi Quagliata

Chitarra: Federico Bonsignori

Pianoforte: Maria Michela Raimo

Percussioni: Paolo Quattriglia



Soprano Alessandra Rossi

Direttore M° Carlo Franceschi



Si ringraziano

Per la riprese e il montaggio Anna Lugnani

Per l’acquisizione audio Enrico Spizzichino ed Antonio Brasile

