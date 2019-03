Festa della fioritura

Due giornate di festa pensate per i clienti di Campagna Amica, che potranno conoscere da vicino gli alberi di cui mangiano i frutti, in programma domenica 31 marzo e domenica 7 aprile all'azienda agricola Mastrociliegia di Lari.

I titolari dell'azienda faranno da guida e illustreranno la loro collezione di varietà coltivate. Parleranno dei pro e contro della coltivazione tradizionale di terreni collinari e svantaggiati.

Pur essendo incentrata sulla fioritura dei ciliegi, la giornata permetterà di attraversare coltivazioni anche di altri tipi di frutta. Sarà così possibile osservare i boccioli, le fioriture o i frutticini già formati, a seconda dei casi. Un'occasione di scambio culturale e colturale in un ambiente da favola.

Il percorso è di circa 3 km con tratti in pendenza, è adatto a tutti. Per bambini molto piccoli e per altre info chiamare il numero 3202227584 oppure Whatsapp 3402334604 oppure scrivere una mail a ciliegiadilari@libero.it.

Per motivi di organizzazione è richiesta una conferma di partecipazione ai contatti sopra indicati. Ritrovo alle 14.30 presso il cimitero di Lari.

Al termine della passeggiata tutti a fare una piccola degustazione di prodotti aziendali.