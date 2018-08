Festa Medievale a Steffoli

A Staffoli, frazione di Santa Croce sull’Arno, il 2 settembre si terrà la 8ª edizione della Festa Medievale, manifestazione che vuole rievocare il passato medievale.

Oltre al corteo storico di figuranti, durante la giornata i partecipanti potranno essere i protagonisti di diverse attività. Tra le vie di Staffoli, dalle 15.30, si potranno conoscere diversi spaccati di vita medievale, così come in piazza dove per cena sarà allestito un banchetto popolare.

La Festa Medievale è organizzata dall’Associazione di promozione sociale Staffoli Eventi in collaborazione con Veglie Francigene e i volontari che ogni anno danno vita a questa manifestazione.