Festa Medievale a Vicopisano

Al via la XXIV edizione della Festa Medievale di Vicopisano, patrocinata dal Comune di Vicopisano e dalla Regione Toscana. Sarà ospite la celebre attrice Sandra Milo, che ha trascorso la sua adolescenza a Vicopisano e ha conservato un forte affetto per il paese e una grande amicizia con Maria Gioconda Rosati e la sua famiglia. Sabato 31 e domenica 1 settembre il borgo fortificato da Brunelleschi tornerà indietro nel tempo grazie a una sapiente organizzazione dell'Associazione, presieduta da Giampiero Nesti, che cura in ogni aspetto la regia della rievocazione: un gruppo di circa 200 volontari e volontarie. Ogni anno la Festa si arricchisce di spettacoli e si fa più bella, grazie anche alla direzione artistica di Martina Favilla, che riesce a esaltare ogni angolo del borgo, fra torri, chiassi, vedute mozzafiato, casetorri, piazzette e Rocca, con numeri appassionanti. Il momento clou della Festa è la cena medievale, allestita nella Piazza davanti a Palazzo Pretorio nelle due giornate. Ogni dettaglio, del cibo e dell'apparecchiatura è riproposto con studio e accuratezza, i piatti vengono cucinati secondo antiche ricette e sono serviti da ragazze in costume, gli spettacoli dedicati ai commensali, dal teatro, alle esibizioni di bandiere, alla danza, alla musica, sono un ingrediente ricercato e fondamentale per rendere la cena indimenticabile.

Come ogni anno la magia inizia all'ingresso della Festa, nel momento del cambio della moneta in grossi pisani, poi l'illuminazione con le fiaccole, il mercato medievale, le taverne che costellano il borgo mettendo a disposizione dei visitatori cibo e vino, ognuna con la sua peculiarità, gli spettacoli itineranti, gli accampamenti medievali, i cortei storici... tutto, architettura, mura e monumenti di Vicopisano soprattutto, contribuiscono a creare un'atmosfera peculiare che sa sempre conquistare e incantare adulti e bambini. A questi ultimi sono dedicati laboratori, animazioni e molti spettacoli, specialmente la domenica, dalle 16.00, con il Medioevo dei bambini: battesimo della sella, tiro con l'arco, duelli medievali, giochi a tema per i piccoli cavalieri e le piccole dame. Una delle novità di quest'anno sarà la collocazione della taverna delle Quattro Porte all'interno del giardino del Circolo ARCI l'Ortaccio che costeggia le antiche mura di Vicopisano. Saranno aumentati i parcheggi a disposizione e saranno a disposizione due navette (dal parcheggio della scuola, all'inizio di Viale Diaz).

L'ingresso costa 6 euro ed è gratis per i bambini fino a 11 anni, l'associazione Festa Medievale destina ogni anno parte del ricavato a opere sociali e di solidarietà e di promozione turistica. Alla Festa saranno tra l'altro presenti anche due delegazioni di Sarnano, Comune delle Marche che l'Associazione ha sostenuto in occasione del terremoto del Centro Italia, e di San Demetrio ne' Vestini, che l'Associazione ha, invece, aiutato quando un altro terribile sisma colpì l'Aquila, nel 2009. Nel tempo è rimasta una forte amicizia e sono frequenti gli scambi di visite e di incontri nei rispettivi paesi.



Il programma completo della manifestazione, che inizia sabato 31 agosto alle 17.30, è disponibile sul sito www.festamedievalevicopisano. it, sulla pagina Facebook della Festa e sul sito del Comune di Vicopisano www.viconet.it.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.