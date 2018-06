Festa della Misericordia di Bientina

La Misericordia di Bientina, sabato 4 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele II, organizza un concerto. L'ingresso è libero.

Per info: 0587757122; info@misericordiadibientina.it.

Programma

Ore 17: I volontari saranno in piazza per far conoscere, vivere e amare i servizi che vengono svolti quotidianamente dalla Misericordia

Ore 18.30: Santa Messa

Ore 20: Braciata in piazza (contributo all'associazione 10 euro)

Ore 22: Concerto Oi&b Zucchero Celebration'