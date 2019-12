Festa di Natale al Circolo Arci 'Curiel'

Giovedì 5 dicembre, presso il Circolo ARCI 'E. Curiel' (Via Livornese 701 a La Vettola), si svolgerà la Festa di Natale a partire dalle ore 17:00, con Mercatino Solidale; alle ore 17:30 seguirà iniziativa organizzata da ARCI Comitato di Pisa APS ONLUS, AUSER Verde Argento e Centro Aggregativo 'Anziani', nell'ambito del Progetto Ri-Generazioni svolto in coprogrammazione con la Società della Salute Pisana.

Nell'occasione saranno pubblicizzate le varie attività svolte e da svolgere a favore della popolazione anziana di alcuni quartieri periferici di Pisa.

Seguirà la consegna delle donazioni ricevute attraverso le sottoscrizioni per la Fondazione 'Il cuore si scioglie', destinate all'Ospedale Meyer che svolgerà attività di pediatria a favore dei bambini di Aleppo in Siria, la consegna di coperte e sciarpe per il Progetto 'Homeless', e l'erogazione di alcuni buoni-spesa per le famiglie in difficoltà del quartiere.

Sarà poi ricordato il quarantesimo anniversario dalla costruzione della Nuova Casa del Popolo, alla presenza di Francesca Chiavacci (Presidente nazionale ARCI), e con l'occasione il Circolo offrirà un brindisi a tutti i presenti.

Alle ore 20:00 cena sociale per la quale è gradita prenotazione ai nr. 050 961117 (Circolo) oppure al 338 4251 882 (Alberto).