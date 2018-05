Prima edizione della Festa di Mezzogiorno

La Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte organizza per sabato 12 maggio la prima festa di Mezzogiorno, che si svolgerà in Corso Italia e in alcune delle più belle piazze del centro storico di Pisa, ovviamente a sud dell’Arno: piazza XX settembre, piazza Vittorio Emanuele, piazza Chiara Gambacorti (conosciuta dai pisani come piazza la Pera), piazza del Carmine.

"Ho pensato di organizzare questa festa della Parte - spiega il generale di Mezzogiorno, Dario Del Punta - per festeggiare i 450 del Gioco del Ponte e per far avvicinare tante persone che ancora non conoscono le manifestazioni storiche pisane. Ormai da 5 anni il nostro evento principale è la benedizione delle bandiere della Parte e l’esibizione degli specialisti di Mezzogiorno. Vista la grande partecipazione di pubblico abbiamo deciso di continuare la giornata e integrarla con altre iniziative. Il corteo con i figuranti verrà arricchito dalla presenza dei bambini di alcune scuole medie ed elementari della parte di mezzogiorno che hanno fatto un progetto insieme al Comando e alle magistrature della Parte durante l’anno scolastico. I bambini rappresenteranno le proprie magistrature durante il corteo per le vie delle Parte".

Per l'occasione rimarrano aperte anche durante la serata alcune attività commerciali della Parte. "Il programma è ricco di iniziative - ha affermato Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti - ed è stato apprezzato anche da diversi negozi di Mezzogiorno. La manifestazione coinciderà anche con il Mercato Europeo che si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele e con la quale verranno suddivisi gli spazi della piazza".

Soddisfatto l'assessore alla Manifestazioni storiche, Federico Eligi. "L'obiettivo che ci eravamo dati ad inizio legislatura - ha affermato Eligi - era quello di rivitalizzare le manifestazioni storiche ed in particolare il Gioco del Ponte. Possiamo dire di esserci riusciti. E' la prima edizione di questa festa, che per quanto mi riguarda dovrà diventare un appuntamento annuale, magari da coordinare con un altrra festa fatta nella Parte di Tramontana".

L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Anva Associazione Nazionale Commercianti su Aree Pubbliche. I partners dell’evento sono Conad City di via Del Cottolengo, New Calor assistenza tecnica caldaie di via Gozzini 14 a Ospedaletto, Rockaforte, sale prove scuola di musica, Ammodo gelateria, via dell’Aeroporto, Associazione 'Viva piazza la Pera'

Il programma

Piazza XX settembre alle ore 16 partenza del corteo storico e sfilata degli alunni delle scuole di Mezzogiorno. Ore 20 in Logge dei Banchi il torneo di burraco '1° premio Mezzogiorno'.

Piazza Vittorio Emanuele, alle ore 16.30 benedizione delle bandiere delle 6 magistrature di Mezzogiorno. Ore 16.45: presentazione della chiamata a battaglia della Parte di Mezzogiorno. Ore 17: sfide al carrellino tra le 6 magistrature di Mezzogiorno. Ore 20.30: musica dal vivo band emergenti pisane.

Piazza Chiara Gambacorti (conosciuta dai pisani come piazza la Pera), ore 19: aperitivi e cene con dj musica anni ‘90.

Piazza del Carmine, ore 18: attività per bambini con i pony.

Corso Italia: merenda per i bambini, street ban, tattoo a tema (in via Cattaneo 133 c/o il negozio Scripta Manent).