Festa per i primi 15 anni del Premio Europa

Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 18:00 alle 20:00, l'associazione culturale La Compagnia del Delitto, nella sua sede di Pisa, nel quartiere di San Martino, festeggia i 14 anni di attività e la 15° edizione del Premio Europa, l'unico concorso letterario italiano organizzato nella nostra città e dedicato esclusivamente alle donne che scrivono racconti gialli e noir.

Hanno ricevuto il Premio Europa personaggi come la scrittrice Margherita Oggero, curatrice per Einaudi dell'opera di Conan Doyle, la scrittrice Elda Lanza, autrice di successo e prima “signorina buonasera” della televisione italiana, una delle sceneggiatrici della serie Rai “La Squadra” Claudia Bellana, la scrittrice e docente di Letteratura inglese della Scuola Normale Superiore di Pisa Nadia Fusini e la giornalista del The Indipendent Christina Patterson.

Per l'occasione ci saranno l'esposizione dei disegni “Sguardi di Chiara su Pisa”, dell'artista pisana Chiara Nuti, e la lettura di alcune poesie di Shelley, che soggiornò proprio nella nostra città, da parte dell'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi. A fare gli onori di casa ci saranno la scrittrice Paola Alberti, presidente del Premio Europa, che da anni organizza eventi culturali in tutta la Toscana, e Franco De Rossi, il presidente della Compagnia del Delitto, che si è specializzata in “cene con delitto” messe in scena con successo in tutta Italia. Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco natalizio (l'accesso è gratuito, previa prenotazione il 14 dicembre telefonando al 366 3807647).