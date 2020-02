Festa di primavera a Nicosia

Il 22 marzo 2020, nella prima domenica di primavera, tra vicoli e giardini ai piedi del convento di Nicosia a Calci, si svolgerà l’annuale appuntamento organizzato dall’associazione Nicosia nostra.

Come già annunciato, il tema della festa saranno i 'tesori' che ci circondano, come Nicosia, i luoghi che amiamo, il monte, la natura, il territorio, ma anche i tesori come le relazioni, i valori, le persone, la comunità.

Uno di questi tesori è l’ACLI 'Padre Leopoldo Ghezzi', in via Centofanti, che dopo anni di chiusura è un tesoro che desidera rinascere e che riunisce in sé l'amore per il luogo e la voglia di stare insieme. L’associazione, con la collaborazione di volontari, dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo e dell’Unità Pastorale della Valgraziosa, ha promosso e intrapreso un’azione di recupero di questo spazio per poterlo nuovamente offrire alla comunità e il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato a questo.

La festa è a ingresso libero e inizierà la mattina alle 10, con un alternarsi di itinerari guidati, laboratori e chiacchierate che invitano ad approfondire il forte legame tra il mondo dell’uomo e madre Natura.

Gli itinerari

'Un tesoro prezioso: in giro per borgate e giardini', a cura di Enzo Pietrini (ore 10 e 14.30), 'Un tesoro da preservare: il convento di Nicosia e la sua storia', a cura di Elisa Renieri (ore 11 e 15.30); 'Tesori per il nostro benessere: passeggiata meditativa, respirazione consapevole e yoga gentile', a cura di Barbara Caleo - Padma Yoga (ore 11 e 15.30); 'Un anello di acque e altri tesori intorno a Nicosia', visita guidata teatralizzata a cura di City Grand Tour (ore 11.30); 'Seminiamo ginestre per il nostro tesoro' a cura di Andrea Bertacchi, dello Sportello di Agroecologia e della Comunità del Bosco Monte Pisano (ore 15).

I laboratori

'Le erbe spontanee: riconoscerle e farne tesoro per usarle in cucina', a cura di Maurizio Gioli – Infestanti (ore 10); 'I tesori del Monte Pisano', giochi di scoperta della natura e facepainting, a cura del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa (ore 10-13 e ore 15-18); dalle ore 10,00 alle ore 18,00 'Il tesoro nascosto... nei libri. L'arte di piegare le pagine di un libr'”, a cura di Mara Pardossi ed Elisabetta Macchi; dalle ore 10,00 alle ore 18,00 “Il gioco dell'incipit. I libri, che tesoro!”, a cura dell'associazione ViviLaBiblioteca.

Inoltre, per tutta la giornata 'Camelie, camelie e camelie', 'Un bouquet per l’Acli', gioco 'Una camelia tira l'altra', gioco 'La Mappa dei tesori', esposizione 'La storia dell’Acli', installazione fotografica 'Quadrati di Nicosia in b/n', installazioni diffuse, il mago delle bolle, musica popolare con la cantastorie Pamela Larese, tamburi e ritmo con La Sbandata Marching Band.

E per proseguire nella tradizione, non mancherà il gfande pic-nic nel prato di villa Borghini: sarà sufficiente portare cibi e tovaglie, bicchieri e borracce; acqua, birra de La Staffetta e altre bevande, saranno disponibili negli spazi della festa.

La Festa di Primavera è organizzata con il patrocinio del Comune di Calci e della Regione Toscana

L’associazione Nicosia nostra desidera ringraziare per la collaborazione il Comune di Calci, Associazione nazionale Carabinieri - sezione Calci, Venerabile arciconfraternita di Misericordia di Calci, City Grand Tour, Acqua “Graziosa”, Infestanti, Padma Yoga, Comunità del bosco Monte Pisano, La Sbandata Marching Band, Vivi la biblioteca, Museo di Storia Naturale - Università di Pisa, Orto e Museo Botanico - Università di Pisa, La Staffetta Birrificio Sociale, Sportello di Agroecologia, Agriturismo villa Buieri, b&b Il Molendino, villa Cei-Pellegrini, villa Borghini, SOS Il profumo dei fiori, Coconoir fiori, Angolo fiorito, Unità Pastorale della Valgraziosa.

E tutti i volontari che con entusiasmo e partecipazione ogni anno partecipano e sostengono le iniziative dell’associazione. Per informazioni associazione Nicosia nostra - via Dante 10 - 56011 Calci (Pisa) - tel. 3401022404 – 3483156206; nicosianostra@gmail.com - nicosianostra.blogspot.com - pagina fb: associazione Nicosia nostra