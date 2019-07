Festa della Sardegna a Uliveto Terme

Martedì 9 luglio debutta la XXIª edizione della Festa della Sardegna che terminerà domenica 14 presso gli impianti sportivi di Uliveto Terme. La manifestazione è tra le più attese del territorio e rappresenta l'apice delle attività annuali dell'Associazione Culturale Sarda 'Grazia Deledda' di Pisa e vedrà la partecipazione di numerosi volontari, soci e simpatizzanti che, sempre più numerosi, si avvicinano con entusiasmo alla cultura e alle tradizioni della Sardegna.



Come ogni anno, la manifestazione si avvale del patrocinio dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vicopisano, della Regione Autonoma della Sardegna, della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Tra gli obiettivi primari della Festa, quello di sostenere progetti di solidarietà sociale di vari organismi che operano in campo locale, nazionale ed internazionale.



Come da tradizione, gli spettacoli saranno a ingresso libero con inizio alle 21.30.



Il ristorante aprirà alle 19.30 e proporrà specialità della cucina sarda. Nell'ambito della festa ci saranno stand con prodotti tipici sardi ed artigianali.