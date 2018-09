Festa dell'Uva a Ghezzano

Nei weekend del 8, 9 e 14, 15, 16 settembre 2018, presso la Parrocchia SS. Trinità di Ghezzano in Pisa, si svolgerà la Festa dell'Uva: stands gastronomici, giochi ed intrattenimento, laboratori per bambini, balli e canti all'insegna della promozione di stili di vita sostenibili.

Per il tredicesimo anno, la Parrocchia di Ghezzano apre le sue porte e tutta la comunità si riunisce per ospitare centinaia di persone negli spazi antistanti l'oratorio in via Berchet. La nuova stagione è alle porte e la comunità di Ghezzano celebra il nuovo inizio riunendosi a tavola.

L'obiettivo sarà quello di promuovere, secondo ispirazione cristiana, stili di vita sostenibili. Come ogni anno verrà dato un occhio all'ambiente, con la realizzazione della raccolta differenziata, al mangiar sano, con la selezione di materie prime prodotte nel territorio, alla promozione dell'economia e della produzione locale, alla scelta del valore della legalità, alla condivisione semplice dei propri talenti.

Dalle ore 19 alle ore 22, ma anche oltre, piatti della tradizione locale, risate, spettacoli e intrattenimento per i bambini saranno gli acini che splenderanno nel grappolo sulla tavola imbandita alla quale si riunirà tutta la comunità.

Il progetto promosso dalla Comunità Parrocchiale di Ghezzano ha lo scopo di promuovere con spirito cristiano stili di vita sostenibili e raccogliere fondi per il sostenimento dei progetti di solidarietà che la comunità porta avanti.