Festa della vita

Una festa per celebrare la vita e la dignità di ogni persona, in ogni fase e condizione si trovi. Quest'anno i protagonisti saranno i bambini e sarà dedicato spazio alla genitorialità. Tutti gli eventi sono gratuiti.

L'Ente Nazionale Sordi di Pisa curerà la traduzione degli interventi in LIS (Lingua dei Segni Italiana).



Una festa per grandi e piccoli con:

- Spazio bambini con spettacoli, animazioni, laboratori e un grande baratto, con la Ludoteca Il Piccolo Mondo di Anna e l'Associazione Il Gabbiano

- Spazio mamme e babbi in attesa per un confronto con ginecologa, pediatra e counselor

- Spazio allattamento con ostetrica

- Concerto del Libero Coro Bonamici, il Cerchio del Suono, esperienza musicale che ci fa vivere esperienze e sensazioni di vita prenatale

- Spazio storie, per riflettere sulla delicatezza della vita e sull'accompagnamento dei figli

- Spazio ascolto

- Spazio consulenze e approfondimenti pratici

- Banchetti di associazioni