A Pisa il Festival Artistico Letterario: 'La cultura abbraccia i quartieri'

Il circolo Arci di Putignano, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Istos Edizioni, organizzano negli spazi del circolo in Piazza XXV Aprile, la prima edizione del Festival Artistico Letterario 'La cultura abbraccia i quartieri'. Gli obiettivi di questa iniziativa sono due: creare eventi anche nei quartieri più periferici e presentare delle interconnessioni tra arte e letteratura.

Si tratta di una serie di eventi rivolti ai bambini (nel pomeriggio) e agli adulti (la sera), che si svolgeranno da marzo a giugno, ognuno dei quali ruoterà intorno a un tema, con la presenza di artisti, musicisti, attori e scrittori.

L’idea nasce dal Circolo Arci di Putignano e dal Gruppo Istos che, avendo notato una convergenza degli eventi culturali nel centro cittadino, hanno deciso di organizzarsi per mettere al centro di un programma culturale e artistico anche i quartieri più 'periferici', sperando in questo modo di coinvolgere gli abitanti dei quartieri nei processi culturali per sentirsi parte attiva della città.

La prima iniziativa sarà venerdì 23 marzo, dove si parlerà dei collegamenti tra arte culinaria e letteratura: alle ore 17 ci sarà il laboratorio di pasticceria per i bambini accompagnato dallo spettacolo 'Il principe Rambaldo da Bignè' con la presenza dell'autrice Linda Grilli. Alle ore 20 ci sarà invece la cena a menù tipico pisano. I commensali saranno partecipi della sfida 'Giallo pisano. Effetto culinario', lanciata da Renzo Zucchini (curatore del volume), dove dieci diversi scrittori si sono messi alla prova scrivendo una trama gialla a partire dal sapore e le caratteristiche delle pietanze tipiche pisane. Saranno presenti gli scrittori stessi e alcuni attori a dar voce ai racconti.

Gli altri eventi in programma, che avranno cadenza mensile riguarderanno l’interconnessione cinema-teatro-letteratura, l’arte (estemporanea di pittura tematica), la musica (sfida musicale letteraria) e infine, a giugno, si terrà la Festa dei Libri e delle Storie con spettacoli, concerti, attori e autori.

L’assessore Andrea Ferrante commenta: "Mi sembra un’iniziativa molto intelligente e positiva. Per noi è molto importante investire il più possibile nelle attività culturali che guardano ai quartieri più periferici e per rafforzare le occasioni di socialità. L’esempio da seguire è quello di Porta a Mare, dove grazie a varie iniziative culturali e all’insediamento nel quartiere del festival NavigArte si può iniziare a parlare di piccolo distretto culturale".

Partner culturale dell’evento è il Termopolio (www.termopolio.com), blog multiculturale attivo su Pisa e territorio nazionale nato nel marzo del 2016 per iniziativa di tre appassionati studiosi e amanti della cultura.