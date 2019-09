Festival 'Fresca Terra' a Coltano

Una festa per le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori agricoli del territorio, con cibo, campagna, svago, qualche competizione e tanta condivisione di buone pratiche. Questo è lo spirito che accompagna la prima edizione del festival 'Fresca Terra', promosso da Giovani Impresa Coldiretti Pisa-Livorno, in programma per il 12 settembre dal primo pomeriggio fino a sera.

Alla Taverna del Grillo a Coltano fra i profumi del fieno, i campi, a bordo piscina o all’ombra dei pini, per salutare l’estate e dare avvio a un autunno di lavoro dedicato proprio alla nuova generazione di agricoltori.

Il programma

La giornata comincia alle 14:30, con l’appassionante gara di moto-aratura con trattore e aratro su 4 km di pista nei terreni a girasole. Le due squadre saranno composte da 6 persone ciascuna; una squadra degli under 35 e una over 65.

Alle 18 interverranno Veronica Barbati, presidente Coldiretti Giovani Impresa; Silvia Gazzoni Segretaria regionale Coldiretti Giovani Impresa, Marco Napoli, delegato Giovani Impresa Pisa, i segretari di zona e le aziende protagoniste, per un momento di conoscenza e confronto. La chiusura della giornata, prima della cena, sarà riservata ai presidenti di Coldiretti Pisa e Livorno, rispettivamente Fabrizio Filippi e Simone Ferri Graziani.

Un’esposizione dei diversi tipi e formati di pasta prodotti dalle aziende agricole del territorio, con le loro storie e le loro caratteristiche, sarà allestita nei locali della festa; un’occasione per conoscere meglio e più da vicino i nostri produttori di questo alimento così prezioso.

In particolare saranno esposti i prodotti delle seguenti aziende:

Azienda agricola Filippi Enrico

Podere San Bartolomeo società agricola semplice

Società agricola La Ghiraia società semplice

Azienda agricola Scudieri di Scudieri Massimo e Francesco società semplice agricola

Azienda agricola Ridulfo Salvatore Angelo

Azienda agricola Pazzagli Stefano

Azienda agricola Russo Antonio

Esposito Susanna e Atria Ssa

Fattoria Il Pino società semplice agricola

Azienda agricola Montefabrello di Galletti Dimitri

Azienda agricola Il Cerreto Boni Brivio Carlo

Azienda agricola Floriddia Rosario

#Selfieinfattoria Contest

Un modo per raccontarsi e mostrare la bellezza delle imprese agricole del territorio. Il regolamento è semplice: basta scattare un selfie con il proprio animale da fattoria preferito, o con il prodotto fresco del proprio lavoro, pubblicarlo su Facebook con l’hashtag #Selfieinfattoria e taggare la pagina di Coldiretti Pisa-Livorno. Possono partecipare tutte/i, indipendentemente dall’età. Le nostre fattorie sono degli scrigni di biodiversità, animale e vegetale: la sfida è catturarne la bellezza in un selfie che dia il senso del legame con l’ambiente. Durante la serata di Fresca Terra verrà premiata la foto vincitrice!