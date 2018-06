Dall’8 al 25 luglio Pontedera ospiterà la XXVI edizione del Festival Internazionale Sete Sóis Sete Luas. Nove serate, 15 gruppi, tantissima musica, teatro di strada, arte e buon cibo, ma soprattutto dialogo, scambio culturale e inclusione, questi i segreti del successo di questo festival internazionale che da 26 anni proietta Pontedera su una mappa geografica che include 10 paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono. Un progetto che vuole dare voce ai popoli e alle loro culture evidenziando il loro patrimonio culturale. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Prevista una programmazione multidisciplinare, che vede protagonista la musica di qualità con tante produzioni originali Sete Sóis Sete Luas, ma anche teatro di strada, una mostra d’arte contemporanea e i sapori della Valdera e non solo.

Apertura ufficiale il 13 luglio nella suggestiva location di Villa Malaspina a Montecastello, con l’immancabile appuntamento con il fado, dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, intonato dalla voce di Maria Emilia, una delle grandi rivelazioni della nuova generazione.

Domenica 15 luglio torna al Centrum Sete Sóis Sete Luas e sul Viale Piaggio con lo spettacolo di teatro di strada 'Nuit de lumiere' della compagnia francese Karnavires. Nella stessa sera sarà inaugurata la mostra 'Vous êtes ici' dell’artista de La Reunión Megot uno dei pittori e street artist più rappresentativi della bellissima isola francese situata nell’Oceano Indiano e a chiudere la notte il concerto della siciliana Eleonora Bordonaro che presenta il suo progetto 'Cuttuni e lamé', canti tradizionali o ispirati alla tradizione che raccontano pregiudizi, vizi diffusi, peculiarità, dubbi e sogni delle donne siciliane.

Stessa location martedì 17 luglio per l’originale produzione de la Brava 7Luas Band con un repertorio basato sulla tradizione musicale dell’isola capoverdiana dei fiori, Brava appunto, conosciuta per la languida morna e per la poesia di Eugenio Tavares.

Mercoledì 18 e giovedì 19 luglio il Festival Sete Sóis Sete Luas si fa in due e invade le frazioni portando suoni, colori e sapori del Mediterraneo e delle isole di Capo Verde con una forte volontà di inclusione sociale. Il 18 luglio Treggiaia sarà avvolta da un’atmosfera di festa con i ritmi capoverdiani e Il parco fluviale La Rotta sarà invece teatro di una serata speciale, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Turistico della Valdera. A partire dalle 19 il parco echeggerà di suoni e odori. I suoni saranno quelli della Zampogneria, un virtuoso trio di strumenti a fiato tra cui zampogne, pive e cornamuse che accompagneranno il viaggio degli spettatori sul battello fluviale. Gli odori nonché i sapori saranno quelli della tradizione locale della Valdera con i piatti preparati dal Gruppo Culturale Ricreativo il Mattone de La Rotta. La degustazione sarà allietata dalla musica dei Riego, e dall’originale produzione musicale Sete Sóis, Les Voix des 7Lunes, una fusione artistica che riunisce le forze di differenti universi musicali.

Giovedì 19 luglio il Centrum Sete Sóis Sete Luas ospita gli Aywa, che combinano ritmi balcanici, Hindustani, Gnawa, Rai con arrangiamenti moderni. Nella stessa sera a Montecastello saranno le note delle morna e delle funanà ad animare la piazza, con la Brava 7Luas Band, che grazie ad un progetto di inclusione sociale che è stato favorevolmente accolto dalle istituzioni sarà il 18 luglio all’ospedale Lotti e il 19 all’Auser.

Il 24 e il 25 luglio si ritorna nella cornice del parco fluviale de La Rotta. Ad aprire le due serate sarà la Tuna Feminina dell’Università di Porto, il più importante gruppo accademico della facoltà di Medicina dell’Università di Porto. Il 24 luglio dopo la Tuna sarà la volta de I Menestrelli Acoustic Duo, vincitori del Premo Rivelazione Sete Sóis Sete Luas 2015, ma torna anche il buon cibo con la “Banda della Ricetta, cibo, amore e musica” un nuovo originale progetto in cui si canta del buon cibo in un repertorio garbato e saporito. Durante il concerto sorprese gastronomiche e profumi speciali.

Il 25 luglio il Festival saluta il suo pubblico dando appuntamento alla prossima edizione con l’esibizione di Lorenzo Niccolini, che ad agosto partirà per la sua residenza musicale in Portogallo e il concerto di Mario Crispi & Arenaria. In un viaggio che parte da questa meravigliosa isola per il mondo, verso un’esplorazione di luoghi che suonano e delle genti che vi abitano, dell’anima e delle sue vibrazioni.