Martedì 16 Luglio alle 21:30 a Villa Torrigiani Malaspina di Montecastello sulle verdi colline di Pontedera l'Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia... presenta il secondo appuntamento del Festival di musica e arti varie chi vuol esser lieto sia... IX edizione per la direzione artistica di Anna Ulivieri e con il patrocinio del Comune di Pontedera.

La corte dell'antica dimora storica sarà la scenografia per 'Schumann, Bizet, Fauré, Ravel... I giochi, le fiabe', un progetto del duo Le Muse, ovvero le pianiste Francesca Rizzo e Marta Montagnani, arricchito dai suggestivi giochi di luce, sagome e movimento del teatrino delle ombre di Michela Marinai e il testo scritto e narrato da Elena Franconi 'Matilde, una storia improvvisata' per la collaborazione con ViviTeatro.

Un programma da concerto nato dall'idea di poter emozionare con la grande musica anche i bambini, entrando nel mondo a loro più vicino, quello dei giochi e delle fiabe che hanno ispirato anche autori come Schumann, Bizet, Faurè e Ravel, diventa una fiaba musicale per un pubblico di tutte le età. Matilde, la protagonista del racconto, è un personaggio fuori dal tempo, non ha età, abita in un luogo che tutti conoscono e nessuno ha visto, alberga nell’immaginazione di grandi e piccini, rapisce con la sua semplicità e incanta per il suo disincanto.

Non conosce l’amore e per questo è profondamente innamorata. Non ha pregiudizi, non fa distinzioni, lascia che le cose accadano e vive ogni istante come se fosse il più bello di tutta la sua vita. Ha passione e compassione. Gioca con i suoni e con le parole. Nel suo mondo fatto di invenzioni e stupore risuonano le musiche dei quattro celebri compositori.

Al termine dello spettacolo una degustazione offerta da Fattoria di Montecastello del Marchese Alessandro Torrigiani Malaspina, De' Coltelli Gelateria Artigianale Naturale, Azienda Agricola Campani Cristian, Azienda Agricola Il Grappolo, Zanobini Caffetteria Pasticceria e spenta ogni luce artificiale, l'osservazione guidata del cielo a cura di Associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei.

Festival di musica e arti varie chi vuol esser lieto sia... nasce nel 2008 nell'intento di perseguire un'autentica valorizzazione dell'arte musicale nel suo senso più ampio inserendola nel contesto naturale e paesaggistico di assoluto rilievo del Monte Pisano a partire dal suggestivo scenario di Villa Tadini di Agnano e successivamente anche di altri luoghi di grande importanza storica e architettonica che divengono teatro di concerti di genere di volta il volta diverso, dall'antichità al Novecento, legati ad altre arti e discipline della conoscenza.

Per info e prenotazioni: Ass. Cult. Chi vuol esser lieto sia... cel. 3478890899, e-mail: info@chivuolesserlietosia.org.