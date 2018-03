Parte a Pisa il festival a tema 'Queer' dal titolo 'La Torre Storta'. Saranno 20 eventi per 4 location, promosse dai 9 soggetti promotori del calendario: Teatro Rossi Aperto, Cantiere Sanbernardo, Lumière, Glauco - Associazione Universitaria LGBTQI*, Pinkriot Arcigay, La Collettiva, Queersquilie, Pisa Underground Movement, Secondo Piano a Sinistra. Gli appuntamenti vanno dal 17 marzo al 10 giugno.

'Queer' è il meno noto della più diffusa sigla 'Lgbt', che comunque punta ad imporsi sulla scena pubblica come veicolo di emancipazione e diritti. E' un termine che in inglese significa eccentrico, storto, strano. Nasce come un insulto, ma è stato riassorbito nell'ambito delle teorie di genere per indicare tutte le identità, gli orientamenti, le pratiche e i corpi non riconducibili ad un rigida distinzione maschio-femmina o alla norma eterosessuale. 'Queer' vuole quindi significare superamento delle categorie di genere, ma anche lotta al carattere normativo e repressivo del genere.

Il festival 'La Torre Storta' ha lo scopo di diffondere informazioni corrette e strumenti di conoscenza sul tema del queer e sulle sue infinite declinazioni. A partire dalle esperienze concrete, quotidiane, di chi il festival lo ha costruito e ideato.

Il festival comincia sabato 17 marzo al Lumière (vicolo del Tidi 6), con la due giorni dal titolo 'Nessun tempo nessun corpo - musica e performance dalla disfatta del genere'. Sabato 17: Populous X A Queer Festival; domenica 18: Irene Serini — Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli. Ingresso 5 euro per entrambe le serate.