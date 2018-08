'Festival Risate Sonore' con Lorenzo Fragola ed Andrea Pucci

Arriva alla prima edizione il Festival Risate Sonore, iniziativa che si terrà presso il Centro Sportivo 'G.Bui' di San Giuliano Terme (PI) dal 7 al 9 settembre con l’obiettivo di intrattenere il pubblico alternando alcuni dei migliori comici italiani ad un concerto di un artista di rilievo nazionale. Per la prima edizione i protagonisti saranno il comico Andrea Pucci previsto sabato 8 settembre mentre domenica 9 arriverà il vincitore di X Factor 2014 Lorenzo Fragola.

Il Festival partirà ufficialmente venerdì 7 settembre alle 18:30 con l’attività enogastronomica a cura di Tuscan Bites a cui seguirà la presentazione delle attività sportive del Centro 'G. Bui' per la stagione 2018/2019. Alle ore 21 Dj Set Anni 60-70-80 Rememories in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa. Sabato 8 settembre andrà in scena lo spettacolo 'Ridopolis' di e con Andrea Pucci e Omar Fantini. I due popolari comici di Colorado intratterranno il pubblico con il loro show di cabaret, musica e danza coinvolgendo anche i colleghi Herbert Cioffi, Rubens Piccinelli e Raffaele D’Ambrosio.

Domenica 8 settembre ore 21 concerto di Lorenzo Fragola per il suo 'LiveTour2018', ultima tappa in calendario per il cantautore catanese che ha pubblicato questa primavera il suo terzo album di inediti intitolato 'Bengala' (Sony) e che contiene le collaborazioni con Gazzelle e Mecna. Un grande successo dell’artista è stata la collaborazione dell’anno scorso con Takagi & Ketra in 'L’esercito del selfie' in duetto con Arisa. Ingresso 15€.

I biglietti per le serate dell’8 e 9 settembre sono in vendita su ticketone.it e nelle prevendite autorizzate a 15€+d.p. E’ previsto un abbonamento ad entrambe le serate a 25€. Risate Sonore è organizzato Organizzata da Asd San Giuliano Sport, Final Crew e Mar.Project. Info: 050 8754089, Info@sangiulianosport.it sito: www.sangiulianosport.it. Facebook: San Giuliano Sport.

