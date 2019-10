Festival Ronzii alla Stazione Leopolda

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 la terza edizione del Festival Ronzii trasformerà la Leopolda di Pisa in una stazione di produzione culturale.

Per il 2019 l’associazione promotrice FUCO ha scelto come tema guida le arti digitali, accettando una sfida avvincente e complessa, scaturita dallo sbocciare dei contenuti visivi e degli inediti modi di fruizione che caratterizzano questo incerto periodo storico. La vitalità dei fermenti creativi emergenti troverà all’interno della Leopolda un solido binario di collegamento verso le frontiere più remote dell’immaginario contemporaneo: motivi geometrici illuminati da una fredda luce intermittente troveranno compimento nelle incursioni dei tenui e armonici colori pastello delle opere esposte.

Il programma prevede mostre, installazioni, video mapping, performance di teatro danza, concerti, workshop e conferenze, in un contesto di aperta e costante contaminazione artistica.

La prima giornata sarà aperta da due workshop sull’antica tecnica di stampa Van Dyck curati dall’Associazione imago. La performance Il Venere trasforma di Pascale Giorgi e Simone Grande, condurrà i partecipanti verso la conferenza sulle culture digitali e le installazioni interattive, a cui parteciperanno Maurizio Marco Tozzi e Andrea Brogni, rispettivamente curatore e direttore scientifico dell’Accademia Alma Artis, e Niccolò Albertini del laboratorio SMART della Scuola Normale Superiore.

L’Io tra reale e digitale è il tema portante della call for artist che ha riunito le opere di video arte e realtà virtuale in mostra. Dopo la visita guidata alle installazioni, alle h 19.30 inizieranno le esibizioni del gruppo Keos Dance Project, del cantautore Rugo in abbinamento alle illustrazioni live di Beatrice Taccogna, la musica di Ethan, le illustrazioni dell’artista Gianluca Palazzolo e il live della cantante milanese Merifiore.

La seconda giornata prenderà avvio con il workshop Nuovi ricordi condotto dagli artisti Gianluca Palazzolo e Beatrice Taccogna: l’incontro fra tecniche espressive digitali e tradizionali definirà un inedito collage costruito intorno a un’immagine fotografica di partenza, su cui esprimere le riflessioni e i ricordi personali sul tema dell’Io.

Il diritto d’autore sui contenuti e le arti digitali, la nuova normativa europea e le tecnologie a supporto di artisti, autori e agenzie costituiranno le tematiche della conferenza a più voci a cui interverranno esperti del settore come Maria Giulia Facchini, avvocato, Mimma Rospi, dottore di ricerca dell’Università di Pisa, Egidio Casati, dottore in scienze dell’informazione, e Fabrizio Lipani, amministratore delegato di Tutelio.

Dopo una seconda visita guidata alla mostra, gli interventi di teatro danza di Keos Dance Project dialogheranno con la performance Altri noi degli artisti Andrea Roccioletti e Rossella Ferrero, il progetto di musica elettronica Device curato da Lorenzo Puccini del PUM Pisa Underground Movement, l’energia dei Tundra e l’attesa esibizione dei Collisions, che utilizzeranno la tecnologia interattiva per generare un flusso musicale elettronico basato sui sistemi di riconoscimento gestuale.

Durante il festival sarà possibile ammirare le installazioni Altre musiche per altri mondi di Lino Strangis, Resound 3D di Luana Lunetta, Pendulum Light di Michele Seffino e Città invisibili di Italo Calvino e Metapoint realizzate dall’Accademia Alma Artis.

Al calare del sole, l’artista Davide Finazzi realizzerà venerdì e sabato l’installazione di videomapping Endless Growing pensata appositamente per la facciata della Leopolda.

L’ingresso e la partecipazione alle attività saranno a titolo libero e gratuito.

Ronzii è un festival di arte contemporanea promosso dall’Associazione Culturale FUCO Fucina Contemporanea con il sostegno dell’Università di Pisa e dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana.