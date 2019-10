Dal 3 al 6 ottobre a Pisa si terrà il festival 'Sputnik - oltre i confini della conoscenza', presso le aree verdi del Centro Universitario Sportivo. Il festival, finanziato dai bandi per le attività studentesche dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio e dell’Università di Pisa, sarà un’occasione per creare un luogo di aggregazione nuovo a Pisa, che unisca musica e cultura.

I promotori, l’Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi di Pisa, sono gli stessi ragazzi che per anni si sono occupati dell’Aspettando Metarock offrendo a Pisa la possibilità di aggregare giovani e non solo intorno a diverse serate musicali. Quest’anno però il salto di qualità è netto: oltre ai gruppi e ai solisti di fama locale e nazionale che calcheranno i palco per suonare dalle 21 alle 00.00, si aggiungeranno due serate di dj-set (venerdì e sabato) post concerto e ogni giorno, dalle 18 alle 20, un dibattito con ospiti illustri per affrontare temi di interesse culturale, scientifico e di attualità politica. Accompagnati dall’ottimo cibo di Luigi’s Burger, dalle 20 alle 21 i ragazzi si riuniranno in iniziative più brevi che con il contributo di altri ospiti avranno un’impostazione meno frontale e più dialogante, di confronto.

Il programma

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

•18.00-20.00: Le terre al di là del mare

con Elly Schlein già europarlamentare S&D dal 2014 al 2019 e relatrice della riforma del Trattato di Dublino; Francesco Tamburini, docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, dove insegna Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici e Equilibri geopolitici dell'Asia e dell'Africa in epoca post coloniale; G, giornalista/ricercatrice indipendente e attivista Alarm Phone, specializzata in Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo.

•20-21.30: aperitivo con ARCI sui progetti SPRAR

•Legno e Tundra in concerto

VENERDÌ 4 OTTOBRE

•18.00-20.00: Sulla pelle di tutti

Con Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International Italia; Claudio Paterniti Martello, membro del direttivo dell'associazione Antigone; Caterina Di Pasquale, professoressa all'Università di Pisa, si è occupata di antropologia della violenza.

•20-21.30: aperitivo con il fumettista pisano Guarnaccia

• Lemandorle in concerto + dj set

SABATO 5 OTTOBRE

• 18-20: Comunicare il sapere

con Giacomo Battiato, scrittore e regista pluripremiato di molte opere cinematografiche e televisive, tra cui la serie Il nome della rosa, trasposizione televisiva del celebre romanzo di Umberto Eco; Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e social media manager di trasmissioni televisive. Tiene corsi in università e aziende sulla comunicazione digitale efficace.

• 20-21.30: La guerra come prodotto della crisi climatica con Alice Pistolesi

• Rugo in concerto, Scarlett in concerto e Barso DJ & Mahatma-T dj set commerciale

DOMENICA 6 OTTOBRE

• 18-20: La grande transizione. Civiltà industriale verso il declino?

con Mauro Bonaiuti, docente di Bioeconomia al Master sulla Sostenibilità dell'Università di Torino, tra i fondatori dell'Associazione per la Decrescita; Guido Viale, economista e scrittore italiano, interprete della crisi globale di questi anni. Ha svolto ricerche economiche con diverse società e lavorato a progetti di cooperazione in Asia, Africa, Medioriente e America Latina.

• 20-21.30: aperitivo Come tu mi vuoi vol. II, con Arcigay ed Educare alle differenze

• Rap Battle