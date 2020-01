Fiab Pisa torna in piazza

Sabato FIAB Pisa sarà in largo Ciro Menotti con un proprio punto informativo. Al banchino sarà possibile associarsi o rinnovare l'associazione a FIAB per l'anno 2020, e sarà anche l'ultma occasione per firmare la petizione per il completamento del percorso ciclabile lungo le mura.

Ci saranno anche dei pannelli esplicativi per "raccontare" la pista del trammino, ovvero la pista ciclabile per il mare che sarà completata quest'anno. La pista del trammino fa parte del più ampio progetto di Ciclopista dell'Arno che comprende anche il ponte ciclopedonale di Riglione i cui lavori dovrebbero partire prima della fine dell'anno.