'Fiabe al dream'

Sabato 19 gennaio 2019 il Dream Volley ricorderà la piccola Marianeve.

Dalle 16:30 grandi e piccini saranno allietati dalla lettura animata - con la partecipazione dell'Associazione Il Gabbiano e del Circolo dei Lettori ad Alta Voce di Pisa - delle fiabe scritte da Nonna Lela per Marianeve, pubblicate da Pacini editore e illustrate dal bravissimo Fabio Leonardi: A Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e principesse & Il Natale di Dick.

Alle 18:30 si svolgerà un momento in ricordo di Marianeve organizzato dal Dream Volley Group, con la collaborazione del Dream Basket Pisa.

A partire dalle 19:30 sarà possibile trascorrere una divertente serata presso il Bar Ristoro del Centro sportivo Dream per ... un PIZZA PARTY!

Il costo della cena sarà di 10 € (pizza + bevande) e il ricavato sarà devoluto al progetto "Il sorriso di Marianeve" - GMA onlus per la costruzione di una scuola materna in Etiopia (a Bitena) in ricordo della piccola (https://www.gmagma.org/il-sorriso-di-marianeve-per-una-scuola-materna-a-wassera-in-etiopia/).

Per la cena è necessario prenotarsi (fino ad esaurimento posti) entro il 16 gennaio 2019: ilsorrisodimarianeve@gmail.com; 320-0285339)

Gallery