Fiaccolata per Giulio Regeni

Erano le 19.41 di circa 4 anni fa, quando Giulio Regeni, giovane ricercatore in missione in Egitto, a Il Cairo, inviò quello che sarebbe stato il suo ultimo sms. Da lì a poco, sarebbe stato sequestrato, torturato, e ucciso.

Da allora, indagini lacunose e continui depistaggi stanno impedendo alla famiglia di Giulio di conoscere la verità e di ricevere giustizia. Le autorità egiziane si ostinano a non rendere noti i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio.

Per questo, dopo 4 anni, sono invitati, insieme all' ADI Pisa, tutti coloro che vorranno ad accendere una candela per Giulio, una luce che chiede ancora verità e giustizia, per lui e per la sua famiglia, che vogliamo stringere in un forte abbraccio.



L'appuntamento è per il 25 gennaio in Piazza Garibaldi, Pisa, dalle ore 19.