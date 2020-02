Fiat 500 Hybrid in anteprima

Sabato 8 febbraio Giustiauto presenta nelle sue sedi di Pisa e Cascina, in anteprima, la nuova Fiat 500 Hybrid. Per godersi l'evento con la famiglia è prevista l'offerta di un 'green cocktail' con intrattenimento per i bambini. Non mancheranno approfondimenti sulla tecnologia sviluppata da Fiat.

L'appuntamento è fissato alle 15.30, fino alle ore 19. La sede a Pisa è ad Ospedaletto in via Aldrovandi 11, mentre a Cascina è in via Tosco-Romagnola 149.