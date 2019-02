La Fiera dei Bimbi

Un intero pomeriggio (23 febbraio 2019 – dalle 15 alle 20.30) dedicato all’arte ed ai bambini, ad ingresso libero ed uscita consapevole, , presso la Sala 2 del Cinema Arsenale in Via San Martino, 6.

Un evento ideato ed organizzato da Sognare Arte e Cinema Arsenale in collaborazione con: ADA-Arsenale delle Apparizioni, Policardia Teatro, L’Orsa Minore – libri & mappe e Kambuse Kritiche. E sponsorizzato da: Città del Sole, Tiaré –cosmesi naturale e BlueMama

'L'imaginarium dei Sogni' vuole essere un angolo di tempo e spazio, aperto alla città di Pisa, in cui i bambini e le bambine possano vivere esperienze artistiche che stimolino, in loro ed in tutti coloro che vorranno partecipare, una delle risorse più grandi che ha l’essere umano: la creatività.

E la fiera è proprio il luogo in cui la città si ritrova, condivide esperienze, giochi e meraviglia. Questa seconda Fiera dei Bimbi è dedicata al Carnevale: una festa antichissima e diffusa in tutto il mondo, durante la quale ci si può trasformare, travestire, tirare fuori identità e sensazioni antiche e nuove allo stesso tempo.

Programma

- 15.00-20.30: 'Giochi in Movimento': postazione per la creazione di video stop motion in tempo reale a cura di Kambuse Kritiche e ADA- Arsenale delle Apparizioni. I partecipanti assisteranno Assisteremo ad un incontro/scontro tra Lol e omini della Lego sulla conquista del Castello Lolly Pocket. Un vecchio ma ancora aitante E-man si farà giustizia contro Crudelia Demon accompagnata da un Tirannosauro

- 15.00-20.30: 'Photobooth Fluo': istallazione artistica a cura di Sognare Arte. In questo laboratorio-installazione. Verranno create delle maschere particolari, perché saranno direttamente dipinte sui nostri volti. Il contatto con la pittura, la consistenza, la cura che serve per scegliere la propria maschera è un’esperienza antica ma poco sperimentata al giorno d’oggi. Le pitture utilizzate solo lavabili, fatte apposta per i bambini e quindi sicure per la salute, e saranno fluorescenti!.Ci sarà a disposizione un Photobooth oscurato ed illuminato solo con Luce Nera in cui poter fare fotografie e video, sia con i propri dispositivi in autonomia che chiedendo ad Alba, la fotografa ed artista di Sognare Arte che utilizzerà la sua attrezzatura più professionale. Anche in questo caso è possibile lasciare dei contatti per farsi inviare in tempo reale le foto ed i video realizzati durante il pomeriggio.

- 16:30-18:30: 'Il Gioco del Teatro': laboratorio di gioco teatrale a cura di Policardia Teatro. Questo laboratorio vuole essere proprio questo: un momento extra-ordinario in cui tutto può succedere grazie all’immaginazione e ai giochi teatrali, divertendoci insieme e, magari, scoprendo qualcosa in più su di noi.

- 19.00-20:00: 'Solo una favola': spettacolo teatrale a cura di Policardia Teatro. Durante la prima edizione della Fiera, le favole raccontate dagli attori di Policardia hanno conquistato un pubblico vasto e vario composto da grandi e piccini. Musica, invenzioni sceniche fantasiose, pochi oggetti che fanno immaginare mondi e tante risate. Ecco che quindi i nostri attori sono tornati anche in questa seconda edizione per raccontarci le fiabe più belle, nella maniera più stramba e divertente del mondo!

I Banchetti della Fiera:

- 15.00-20:30: 'Giocattoli e mìgiochi in movimento': Banchetto di scambio a cura di Kambuse Kritiche e ADA-Arsenale delle Apparizioni. Tutti i giochi rimasti, a fine giornata, verranno donati alla Caritas cittadina.

- 15.00-20:30: Banchetto di libri a cura della Libreria di viaggi e mappe - L’orsa Minore. Le storie hanno la capacità di portarci in altri mondi, e cosa c’è di meglio di una bella favola per una Fiera?

- 15.00-20:30: Prodotti cosmetici Biologici a cura di Tiaré – cosmesi eco-bio. Una selezione di prodotti ecologici e biologici dedicati alla cura del corpo per tutta la famiglia: dalla primissima infanzia fino all’età matura, un modo per prendersi cura davvero di sé, dei propri cari, ed anche dell’ambiente.

Per lo svolgimento di tutte le attività è consigliata ed incoraggiata la presenza (e, perché no, la partecipazione) dei genitori, mentre è necessario accompagnamento e supervisione per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni di età.

Per quanto riguarda l’ingresso, tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato per la creazione di questa iniziativa hanno concordato di utilizzare la formula: 'Ingresso gratuito – uscita consapevole'. Sarà possibile entrare liberamente, guardare, odorare ecc.

Dopodiché, all’uscita, sarà possibile lasciare il contributo che sembra più adatto, a seconda di ciò che ha dato l’esperienza, ma anche in base alle possibilità economiche personali. Grazie ai fondi anche l’offerta di laboratori, artisti ed attività per le famiglie della città durante la terza edizione della Fiera dei Bimbi per la primavera (prevista fine Marzo-inizio Aprile) sarà più ricca.